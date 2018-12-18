Сколько зарабатывали и теряли звезды в уходящем году

Знаменитости привыкли ни в чем себе не отказывать: дорогие машины, курорты, бриллианты, черная икра на завтрак…

Одно лишь обслуживание дома на Рублевке может стоить около десяти миллионов рублей в год! Но и у звезд бывают неурожайные сезоны.

«Телепрограмма» составила хит-парад лидеров и аутсайдеров по заработкам за 2018 год среди наших артистов (подсчеты примерные).

Самые крутые заработки

Сергей Шнуров: 900 млн руб.

Несмотря на то что Шнуров отстегнул часть сбережений экс-жене, потерянное он наверстывает со скоростью света. Самый востребованный на концертах и корпоративах артист получает 6 млн руб. за обычное выступление и в два раза больше — за новогоднее.

Теперь еще гонорар за работу наставником в шоу «Голос» получит. Ну и не забываем о том, что Шнур пишет музыку к фильмам.

Филипп Киркоров: 500 млн руб.

По данным Яндекса, самая популярная русскоязычная песня — «Цвет настроения синий». Шлягер принес Киркорову новые рекламные контракты и очередную волну востребованности. Ну и конечно, на заказниках он желанный гость: гонорар — от 6 млн руб.

Иван Ургант: 500 млн руб.

Иван — самый востребованный ведущий на концертах, заказниках и свадьбах. Гонорар 6 — 12 млн руб. (в зависимости от даты мероприятия) — заметная прибавка к телегонорарам и рекламным контрактам.

Григорий Лепс: 400 млн руб.

Григорий Лепс занимается бизнесом, продюсирует молодых артистов и много гастролирует. Финансовых позиций не сдает — в декабре артист готов приехать на ваш корпоратив, но не меньше чем за 8 млн руб.

Юрий Дудь: 59 млн руб.

Дудь — не самый богатый парень среди знаменитостей, но его доходы растут быстро. Авторское шоу «вДудь» на YouTube принесло журналисту известность и многомиллионные контракты с крупнейшими брендами в самых разных отраслях.

Самые крутые потери

Ани Лорак. Минус 330 млн руб.

Коллега Сергея Шнурова по проекту «Голос» в этом году презентовала в «Олимпийском» шоу DIVA. Впечатляющие декорации, сцена-трансформер, 210 тонн оборудования, 240 костюмов, 150 человек команды и много чего еще заставили Лорак раскошелиться примерно на $5 млн (330 млн руб.).

Певица признавалась, что ей пришлось влезть в долги. «Отрабатывать буду ближайшие пару лет точно», — не скрывает артистка. Конечно, качество жизни от этого не пострадает: дочь Лорак учится в частной школе, семья живет в загородном доме, а нарядов и бриллиантов у певицы на несколько лет вперед.

Евгений Петросян. Минус 215 млн руб.

Юморист продолжает спорить в суде с экс-супругой Еленой Степаненко по поводу совместного имущества. Уже понятно, что недвижимость (примерная стоимость — 435 млн руб.) будет разделена пополам.

К тому же ежемесячно Петросян платит «коммуналку» — 500 тыс. руб. — за квартиру, в которой живет Степаненко, так как официально имущество пока общее и юморист не хочет, чтобы копились долги.

Оценка его коллекций антикварных вещей продолжается. На прошлой неделе адвокат артиста забил тревогу: из описи в 400 листов пропали бумаги, где были указаны около 60 самых дорогих картин. Поговаривают, что коллекцию Петросяна оценивают в миллиард рублей.

Ирина Аллегрова. Минус 30 млн руб.

Организаторы концертов «шальной императрицы» не смогли продать достаточное количество билетов, поэтому ее тур по регионам был отменен. Аллегрова в этом году отказалась петь на новогодних праздниках и не дает традиционный сольник 31 декабря. Отыгрываться начнет на весенних гастролях.

Элджей и Монеточка. Минус 40 млн руб. на двоих

В регионах чаще всего запрещали концерты популярного среди молодежи рэпера Элджея. Иногда в компании с ним оказывалась певица Монеточка.

«По результатам проверки установлено, что на мероприятиях исполнены композиции, содержащие нецензурную брань, а также иную запрещенную для распространения среди детей информацию, в том числе способную вызвать у них желание употребить алкоголь и запрещенные вещества, а также совершить действия, представляющие угрозу их жизни и здоровью либо жизни и здоровью окружающих», — сделали вывод сотрудники Нижегородской прокуратуры.

Выступления Монеточки отменялись из-за ее сложного характера, проблем с голосовыми связками, несоблюдения райдера и другими неизвестными причинами. Отметим, что гонорар Элджея за новогодний корпоратив — 50 тыс. евро. (3,7 млн руб.), Монеточки — 20 тыс. евро (1,5 млн руб.).

Ксения Собчак. Минус 20 млн руб.

В этом году Собчак редко зовут на корпоративы, число проводимых ею мастер-классов сократилось. Она, конечно, получает гонорары за рекламу в соцсетях, работу на ТВ, а также бонусы за успешные инвестиции.

Но в конце года Ксения потеряла должность главного редактора сразу в двух глянцевых журналах. Правда, свой привычный миллион долларов за год она все же наверняка заработала.