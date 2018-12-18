Беременная Лопырева вышла в свет

Виктория Лопырева , на днях объявившая о беременности, появилась на публике. Гламурная блондинка продемонстрировала округлившийся живот.

Виктория Лопырева посетила церемонию вручения наград известной спортивной газеты "Советский спорт" , где получила из рук легендарного теннисиста Евгения Кафельникова почетный диплом, согласно которому "Событием года" стал прошедший в России Чемпионат мира по футболу, амбассадором которого и была Виктория.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Лопырева опубликовала благодарность за оказанную ей честь.

"Успех Чемпионата мира по футболу 2018 — заслуга огромной команды: спортсменов и тренеров, организаторов и волонтеров и, конечно же, болельщиков! И сегодня для меня, как для посла ЧМ-2018, было большой честью и гордостью получить за всех нас нашу общую награду — премию в номинации "Событие года" ⚽ Уверена, каждый из нас выделил бы Чемпионат мира по футболу, как одно из главных событий в 2018 году! Хочу выразить слова огромной благодарности всем тем, кто сделал это событие возможным! ✊🏽V"

— высказалась Виктория.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Lopyreva (@lopyrevavika) 17 Дек 2018 в 12:24 PST На торжественное мероприятие эффектная блондинка пришла в черном коротком платье, не сковывающем фигуру, и в минималистичных босоножках на высоком каблуке. Лопырева вела себя настолько естественно и двигалась так легко, будто и вовсе не беременна. Впрочем, живот у Виктории довольно большой — даже свободный наряд не смог скрыть его.

Напомним, о том, что Виктория Лопырева ждет первенца, слухи ходили не один месяц, однако модель предпочитала не комментировать эту информацию. Лишь на днях гламурная блондинка призналась, что действительно беременна, и выложила фотографию, на которой демонстрирует большой живот. Кто является отцом ребенка, пока неизвестно, но ходят слухи, что ее связи с неким влиятельным бизнесменом.