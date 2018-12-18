Анна Хилькевич с детьми перезимует в теплой стране

Звезда предложила подписчикам угадать, куда вскоре отправится ее семья.

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич призналась, что в этом году планирует часть зимы провести там, где тепло и нет снега. Вместе с мужем и дочками актриса решила уехать из России и рассказала об этом своим подписчикам.

Расскажу вам секретик… Мы решили провести эту зиму в теплых краях☺️. Заранее продумали, все подготовили и уже почти пакуем чемоданы. Угадаете, какую страну мы выбрали?

— обратилась Анна к поклонникам.

@annakhilkevich

Вариантов было предложено много. Поклонники полагают, что для зимовки семья Анны вполне может выбрать Бали, Таиланд, Испанию, Арабские Эмираты, Мальдивы и другие теплые страны. Сама актриса направление грядущего путешествия так и не назвала, зато сообщила, что очень любит и холодное время года: «Прям чтоб дед морозец щипал😂». В Instagram Stories Анна рассказывает, что сейчас активно ищет новогодние подарки для дочек. Например, трехлетняя Арианна захотела получить от Деда Мороза конфету. Актриса же теперь думает, о какой именно конфете шла речь, учитывая, что девочка не любит шоколад. Вероятно, Новый год семья все-таки встретит в России, а потом уже уедет в теплые края.

@annakhilkevich

Кстати, на днях семья Анны Хилькевич отметила третий день рождения Арианны. Девочка немного приболела, поэтому торжество с гостями пришлось перенести. Родители устроили девочке небольшой праздник дома, а звезда делилась видео из своей квартиры в соцсетях.

Также напомним, что Анна Хилькевич почти 4 месяца назад стала мамой во второй раз. Актриса 20 августа родила еще одну дочку и дала ей имя своей героини из сериала — Мария. Несмотря на появление малышки, звезда старается не обделять своим вниманием и старшую Арианну. Девочке три года, и ей важно, чтобы родители про нее не забывали. Анна даже ездила вместе с ней в Диснейленд, оставив дома младшую Машу на попечение мужа и родственников.

Кстати, о своей второй беременности Анна Хилькевич официально объявила 2 апреля. Звезда показала фотографию с округлившимся животиком и призналась, что некоторые поклонники умудрились догадаться даже раньше, чем она сама.

Добавим, что звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич вышла замуж за бизнесмена Артура в августе 2015 года. До этого события они встречались два года. А в сентябре стало известно о первой беременности актрисы. Анна и Артур стали родителями 14 декабря 2015 года. У них появилась дочка Арианна. Актриса, кстати, всегда относилась серьезно к вопросам материнства. Она даже завела видеоблог для тех, кто хотел бы стать мамой. Кроме того, Анна уже признавалась журналистам, что мечтает родить троих детей. О своей семье Анна также рассказала нашему порталу «Летидор» в эксклюзивном интервью.