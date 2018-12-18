Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ким Кардашян выложила фото в очень откровенном платье 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Звезда Ким Кардашян выложила в свой аккаунт в Instagram очень откровенное фото. На снимке она в платье, но прозрачный наряд едва скрывает фигуру. Фанаты пришли в восторг от этого платья. Сама звезда назвала снимок «примеркой», не уточнив, где именно она примерила эту модель, кто дизайнер ее наряда.
Многодетная мама рассказала о своем самочувствии после проведенной процедуры. В комментариях к посту очень много восхищенных возгласов, о том, что наряд очень идет, и можно увидеть все достоинства фигуры. Не ясно как к этому снимку отнесся муж Кардашян Канье Уэст, поскольку ранее она сама говорила о том, что он не рад, если Кардашян выкладывает откровенные фотографии в Сеть.
Как передает Hollywoodlife, семья Кардашян уже не раз была замечена за тягой к прозрачным нарядам. Кроме того, отмечается, что это прозрачное платье очень похоже на платье Кайли Дженнер.
@kimkardashian
Teleprogramma.pro: последние новости
Викторию Боню раскритиковали за фото топлес Мне платят мало — это минус. Мне платят много — это плюс: сколько зарабатывали и теряли звезды в уходящем году Ким Кардяшян показала подростковое фото в бикини с сестрой Кортни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анна Хилькевич с детьми перезимует в теплой стране
Тотьмянина и Ягудин воспитывают дочек в строгости
«Хочу соблазнить его на корпоративе»15
Как живет самая красивая девушка планеты11
5 вещей, которые нельзя покупать задешево1
Видео
01:15
Рамблер/гороскоп на 18 декабря
Психология
01:09
Скандальные жены знаменитостей
Звёзды
00:22
Ким Кардашьян показала подростковое фото в бикини
Звёзды
05:11
Женщины Николая Фоменко
Звёзды
00:45
50-летняя Бондарчук снялась в «голом» платье
Звёзды
00:10
Ким Кардашян выложила фото в откровенном платье
Звёзды
03:10
Ученые рассказали о чудо-продукте для похудения
Здоровье
00:13
Задорожная показала себя без макияжа
Звёзды
00:26
Гагарина врезала мужу прямо в постели
Звёзды
05:59
Бари Алибасов готовится к пополнению в семье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение