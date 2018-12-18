Ким Кардашян выложила фото в откровенном платье

Ким Кардашян выложила фото в очень откровенном платье

Звезда Ким Кардашян выложила в свой аккаунт в Instagram очень откровенное фото. На снимке она в платье, но прозрачный наряд едва скрывает фигуру. Фанаты пришли в восторг от этого платья. Сама звезда назвала снимок «примеркой», не уточнив, где именно она примерила эту модель, кто дизайнер ее наряда.

Многодетная мама рассказала о своем самочувствии после проведенной процедуры. В комментариях к посту очень много восхищенных возгласов, о том, что наряд очень идет, и можно увидеть все достоинства фигуры. Не ясно как к этому снимку отнесся муж Кардашян Канье Уэст, поскольку ранее она сама говорила о том, что он не рад, если Кардашян выкладывает откровенные фотографии в Сеть.

Как передает Hollywoodlife, семья Кардашян уже не раз была замечена за тягой к прозрачным нарядам. Кроме того, отмечается, что это прозрачное платье очень похоже на платье Кайли Дженнер.