Женщины Николая Фоменко

Этот знаменитый мужчина вырос в не самой обычной семье. Его отец — выдающийся физик-метеоролог, мать — бывшая балерина, из-за травмы покончившая со сценой и ставшая инженером-строителем. Мальчик с ранних лет увлекался музыкой, поэтому родители отдали его в музыкальную школу по классу скрипки. Параллельно он с музыкой он занимался спортом и с возрастом стал мастером спорта по горным лыжам.

В школе парень был непоседлив и хулиганист, так что даже за аттестатом пришлось идти родителям. Получив документ о среднем образовании, молодой человек внезапно поступил в ЛГИТМиК, намереваясь стать артистом. Так начинал свой путь музыкант, актёр, шоумен и ведущий Николай Фоменко

Харизматичный Николай всегда привлекал внимание женщин. Первый раз он женился ещё в студенчестве. В браке родилась дочь, но это не спасло семью от разрушения: спустя 5 лет после свадьбы Фоменко развёлся, оказавшись в 23 года завидным холостяком. Однако в этом статусу он оставался недолго, и в тот же год женился снова. Но и тут прочной семьи не получилось: через 10 лет супруги расстались. Третий брак Николая Фоменко стал самым длинным и самым известным, поскольку женой музыканты стала актриса Мария Голубкина

Почему Николай и Мария приняли решение о разводе через 13 лет семейной жизни? Кто стал его четвёртой женой? Как живёт Фоменко сейчас? Ролик рассказывает об этом.