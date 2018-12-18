Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Женщины Николая Фоменко 

Рамблер 2 часа назад
Этот знаменитый мужчина вырос в не самой обычной семье. Его отец — выдающийся физик-метеоролог, мать — бывшая балерина, из-за травмы покончившая со сценой и ставшая инженером-строителем. Мальчик с ранних лет увлекался музыкой, поэтому родители отдали его в музыкальную школу по классу скрипки. Параллельно он с музыкой он занимался спортом и с возрастом стал мастером спорта по горным лыжам.
В школе парень был непоседлив и хулиганист, так что даже за аттестатом пришлось идти родителям. Получив документ о среднем образовании, молодой человек внезапно поступил в ЛГИТМиК, намереваясь стать артистом. Так начинал свой путь музыкант, актёр, шоумен и ведущий Николай Фоменко.
Харизматичный Николай всегда привлекал внимание женщин. Первый раз он женился ещё в студенчестве. В браке родилась дочь, но это не спасло семью от разрушения: спустя 5 лет после свадьбы Фоменко развёлся, оказавшись в 23 года завидным холостяком. Однако в этом статусу он оставался недолго, и в тот же год женился снова. Но и тут прочной семьи не получилось: через 10 лет супруги расстались. Третий брак Николая Фоменко стал самым длинным и самым известным, поскольку женой музыканты стала актриса Мария Голубкина.
Почему Николай и Мария приняли решение о разводе через 13 лет семейной жизни? Кто стал его четвёртой женой? Как живёт Фоменко сейчас? Ролик рассказывает об этом.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Анна Хилькевич с детьми перезимует в теплой стране
Тотьмянина и Ягудин воспитывают дочек в строгости
«Хочу соблазнить его на корпоративе»15
Как живет самая красивая девушка планеты11
5 вещей, которые нельзя покупать задешево1
Видео
01:15
Рамблер/гороскоп на 18 декабря
Психология
01:09
Скандальные жены знаменитостей
Звёзды
00:22
Ким Кардашьян показала подростковое фото в бикини
Звёзды
05:11
Женщины Николая Фоменко
Звёзды
00:45
50-летняя Бондарчук снялась в «голом» платье
Звёзды
00:10
Ким Кардашян выложила фото в откровенном платье
Звёзды
03:10
Ученые рассказали о чудо-продукте для похудения
Здоровье
00:13
Задорожная показала себя без макияжа
Звёзды
00:26
Гагарина врезала мужу прямо в постели
Звёзды
05:59
Бари Алибасов готовится к пополнению в семье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение