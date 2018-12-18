Неужели развод?: Собчак сняла обручальное кольцо

О том, что у Ксении Собчак и Константина Богомолова роман, слухи ходят уже несколько недель. Поводом для пересудов стали подозрительно частые появления в свете ведущей и режиссера на одних и тех же мероприятиях (не вместе, но, возможно, это пока). Telegram-канал "Двойная сплошная" и вовсе высказал убеждение, что Собчак и Богомолов — любовники. Дескать, пара миловалась прямо в холле кинотеатра на премьере фильма "Дом, который построил Джек". Более того, утверждает источник, именно из-за телеведущей Константин Богомолов расстался с женой, актрисой Дарьей Мороз

Дальше — больше. Теперь информацию о том, что брак Собчак и Виторгана трещит по швам, выдал Telegram-канал "Только никому…" со ссылкой на "Беспощадного пиарщика". Якобы "во время утренней шавасаны" в одном из престижных салонов красоты кто-то услышал, что Ксения Собчак "уходит от Максима Виторгана к Константину Богомолову".

Косвенно данные о том, что в семейной жизни гламурной блондинки не все гладко, свидетельствует отсутствие обручального кольца на безымянном пальце Ксении. Отметим, что обычно при любых обстоятельствах и драгоценностях на руках Собчак неизменно оставалась с одним из главных атрибутов замужества. Теперь же что-то изменилось. К примеру, если внимательно посмотреть фотографии Собчак за последний месяц-полтора, то на многих снимках она запечатлена без кольца. И дело не только в коммерческих съемках, где не приветствуются личные вещи героини. До этого Ксения снималась и в такого рода фотосессиях с обручальным кольцом. Отметим, что пока ни Собчак, ни Виторган, ни тем более Богомолов никак не прокомментировали эти данные.