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Арнтгольц перестала скрывать свои отношения 

Суть событий + ещё 5 7 часов назад
Фото: Суть событий
Актриса Татьяна Арнтгольц "засветилась" на премьере фильма "Елки новые" со звездой сериала "Кухня". Про обоих в прессе давно не было никаких сообщений. Влюбленные долго скрывали отношения, но решили раскрыть их, чтобы не дать папарацци поводов для преследования. Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев познакомились в 2017 году на съемочной площадке фильма "Наживка для ангела". Между ними пробежала страсть, ведь они играли в картине влюбленных. У обоих артистов в прошлом были отношения, но сейчас они свободны, поэтому и решили, вероятно, выйти в свет вместе. И дать короткое интервью. Некоторое время назад Богатырев выложил черно-белое фото Арнтгольц, которое подписал так: "Девушка решила меня захомутать". Скептически настроенные подписчики Марка решили, что этот выход вместе с Татьяной может стать хорошим пиар-ходом к премьере фильма "Наживка для ангела", который намечен на ближайшее время. В прошлом у 36-летней актрисы был брак. С Иваном Жидковым они развелись после пяти лет отношений в феврале 2014 года. По словам актера Ивана Жидкова (сериал "Чужое счастье"), расстаться предложила Татьяна Арнтгольц. Они прожили в браке недолго. И сумели сохранить после развода хорошие отношения — ради дочери Маши. Звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев до 33 лет так и не был в браке. Поговаривали, что у него были страстные чувства к партнерше по ситкому, и он даже попал из-за этого в больницу.
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Женский форум
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