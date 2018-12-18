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Брежнева побывала на премьере «Ёлки. Последние» 

Eva.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: eva.ru
Знаменитая певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева появилась на закрытом показе финальной части новогодней франшизы «Ёлки. Последние» в эффектном образе. Исполнительница сингла «Любите друг друга», ставшего гимном упомянутого фильма, продемонстрировала фигуру в откровенном платье, которое прикрыла шикарной белой шубой.
В столице на днях прошла долгожданная премьера новогодней комедии «Ёлки. Последние». Герои заключительной части знаменитой праздничной франшизы навсегда прощаются со своими зрителями. Создатели, трудившиеся над фильмом, обещают, что он станет ярким и запоминающимся финальным аккордом многолетней эпопеи. Проверить их слова смогли первые зрители юмористической ленты во время закрытого показа, прошедшего в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».
Среди приглашенных присутствовали не только члены съемочной группы и актеры, но также и былые участники проектов. Не обошлось, мероприятие и без появления обольстительной красавицы Веры Брежневой. Певица приехала в кинотеатр в белоснежном платье с мерцающим полупрозрачным подолом и пикантным декольте. Сверху него артистка накинула белую длинную шубу, превратившую ее в настоящую кинодиву начала двадцатого века.
К слову, Вера Брежнева исполнила саундтрек к фильму «Ёлки. Последние», написанный специально для нее ее мужем Константином Меладзе. А ранее длинноногая блондинка и сама снималась в двух первых частях новогодней франшизы.
Напомним, что в общий прокат фильм выходит уже 27 декабря 2018 года.
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