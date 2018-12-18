Брежнева побывала на премьере «Ёлки. Последние»

Знаменитая певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева появилась на закрытом показе финальной части новогодней франшизы « Ёлки . Последние» в эффектном образе. Исполнительница сингла «Любите друг друга», ставшего гимном упомянутого фильма, продемонстрировала фигуру в откровенном платье, которое прикрыла шикарной белой шубой.

В столице на днях прошла долгожданная премьера новогодней комедии «Ёлки. Последние». Герои заключительной части знаменитой праздничной франшизы навсегда прощаются со своими зрителями. Создатели, трудившиеся над фильмом, обещают, что он станет ярким и запоминающимся финальным аккордом многолетней эпопеи. Проверить их слова смогли первые зрители юмористической ленты во время закрытого показа, прошедшего в кинотеатре «Каро 11 Октябрь».

Среди приглашенных присутствовали не только члены съемочной группы и актеры, но также и былые участники проектов. Не обошлось, мероприятие и без появления обольстительной красавицы Веры Брежневой. Певица приехала в кинотеатр в белоснежном платье с мерцающим полупрозрачным подолом и пикантным декольте. Сверху него артистка накинула белую длинную шубу, превратившую ее в настоящую кинодиву начала двадцатого века.

К слову, Вера Брежнева исполнила саундтрек к фильму «Ёлки. Последние», написанный специально для нее ее мужем Константином Меладзе . А ранее длинноногая блондинка и сама снималась в двух первых частях новогодней франшизы.

Напомним, что в общий прокат фильм выходит уже 27 декабря 2018 года.