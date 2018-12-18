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В Сети обсуждают развод Собчак 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Instagram
Телеграм-канал "Беспощадный пиарщик" запустил в Сеть слух о том, что известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак уходит от своего супруга Максима Виторгана.
Девочки, во время утренней шавасаны в «Белом саду» услышали, что Ксения Анатольевна уходит от Максима Виторгана к режиссеру Константину Богомолову.
На канале не стали комментировать, на сколько правдоподобной является эта информация, однако подчеркнули, что сочли нужным ею поделиться с подписчиками. Поклонники звезды и просто любопытные пользователи бросились искать тому подтверждения или опровержения, а тот, кто ищет, как известно, всегда найдет. Таким образом подписчики заметили, что на некоторых последних снимках на правой руке Ксении Анатольевны отсутствует обручальное кольцо, которое звезда почти никогда не снимала.
Ни Собчак, ни Виторган, ни Богомолов, конечно, слухи не прокомментировали, поэтому остается только теряться в догадках.
Женский форум1
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