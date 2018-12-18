Филипп Киркоров даже в гости ходит в короне 

В необычном наряде певец заявился в дом Пугачевой.
За любовь Филиппа Киркорова к перьям певца в шутку называют кошмарным сном страусов. Народный артист России не привык к скромным одеждам, за что над ним подтрунивает и его друг Максим Галкин.
Накануне телеведущий опубликовал в соцсетях забавное видео с Филиппом Киркоровым, который пришел в гости к Галкину и Пугачевой в… короне.
Символ самодержавия 51-летний поп-король надел прямо на кепку.
«Это же все фирмА?», — в шутку уточнил Максим у Филиппа.
«Я был на грандиозной премьере. Получил приглашение, там написано: «Дресс-код „спарклинг“ (в переводе с английского sparkling — сверкающий. — Прим. Wday.ru), — объяснил свой наряд Киркоров. — Вот я и выгулял „Дольче Габбана“. „Дольче Габбана“ тут, там, здесь… Я был один, как идиот, в этом „спарклинг“. Все остальные пришли как на траур. Я упарился, тут же овчинка, меха…»
Максим Галкин друга поддержал:
«В нашем интерьере ты очень «спарклинг». Посмотри, как ты подходишь», — и Галкин заснял Киркорова на фоне роскошных интерьеров своего дворца в Подмосковье.
«Ну куда я мог приехать оттуда, где меня не поняли? Туда, где меня поймут!», — трогательно подытожил певец.
Видео Галкина и Киркорова собрало тысячи восторженных комментариев. Подписчики оценили юмор Максима и самоиронию Филиппа. Среди комментаторов отметились и звезды.
«Король — он всегда спарклинг», — отреагировала на видео оперная певица Анна Нетребко.