Филипп Киркоров даже в гости ходит в короне

В необычном наряде певец заявился в дом Пугачевой.

За любовь Филиппа Киркорова к перьям певца в шутку называют кошмарным сном страусов. Народный артист России не привык к скромным одеждам, за что над ним подтрунивает и его друг Максим Галкин

Накануне телеведущий опубликовал в соцсетях забавное видео с Филиппом Киркоровым, который пришел в гости к Галкину и Пугачевой в… короне.

Символ самодержавия 51-летний поп-король надел прямо на кепку.

«Это же все фирмА?», — в шутку уточнил Максим у Филиппа.

«Я был на грандиозной премьере. Получил приглашение, там написано: «Дресс-код „спарклинг“ (в переводе с английского sparkling — сверкающий. — Прим. Wday.ru ), — объяснил свой наряд Киркоров. — Вот я и выгулял „Дольче Габбана“. „Дольче Габбана“ тут, там, здесь… Я был один, как идиот, в этом „спарклинг“. Все остальные пришли как на траур. Я упарился, тут же овчинка, меха…»

Максим Галкин друга поддержал:

«В нашем интерьере ты очень «спарклинг». Посмотри, как ты подходишь», — и Галкин заснял Киркорова на фоне роскошных интерьеров своего дворца в Подмосковье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 17 Дек 2018 в 11:18 PST «Ну куда я мог приехать оттуда, где меня не поняли? Туда, где меня поймут!», — трогательно подытожил певец.

Видео Галкина и Киркорова собрало тысячи восторженных комментариев. Подписчики оценили юмор Максима и самоиронию Филиппа. Среди комментаторов отметились и звезды.