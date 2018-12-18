Боня высказалась о россиянах и алиментах

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Виктория Боня о россиянах и алиментах 

Дни.ру + ещё 1 3 часа назад
Известная телеведущая выступила против введения закона об уплате алиментов не только детям, но и бывшим супругам. Виктория Боня считает, что тогда мужчины вообще не захотят вступать в брак.
Новый законопроект предполагает, что мужчины будут обеспечивать не только своих детей, но и бывших жен, которые пока не могут найти работу. Выплаты будут осуществляться до того момента, как мать найдет себя дело. Многие эксперты уже выступили против такой инициативы, потому что тогда появится много людей, живущих за чужой счет.
Виктория Боня уже поделилась своим мнением о новом законопроекте. Она признала, что подобная практика уже существует в Соединенных Штатах, а, значит, польза все-таки в нем есть. Но система законодательства в России сильно отличается от других развитых стран. По ее мнению, мужчины не захотят оформлять отношения, если будут знать о всех последствиях брака.
"По крайней мере я знаю, что в Америке точно такое существует, что ты получаешь алименты, когда разводишься, если остаешься без работы. Я думаю, если это существует в развитых странах, значит какая-то польза в этом есть. Но нужно понимать, что у нас по-другому работает система и другой менталитет. Уже сейчас мужчины боятся жениться, а представляете, что будет потом? Наверное, вообще никто не захочет жениться", — цитирует звезду "Пятый канал".
Недавно бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня снялась в очередной откровенной фотосессии. На снимках модель позирует топлес, прикрывая грудь руками. Поклонники в комментариях восхитились соблазнительными формами телеведущей и пожелали ей оставаться в такой же прекрасной форме.
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