Петросяна и Бузову попросили не обнажаться на публике

Дуэт поющей телеведущей и юмориста на съемках "Голубого огонька" стал настоящей сенсацией. Совместную работу Ольги Бузовой и Евгения Петросяна не оценил только ленивый.

Тандем двух самых популярных персонажей светской хроники стал настоящей находкой для телевизионщиков. До выхода программы еще две недели, а о ней говорит уже вся страна.

Как выяснилось, Ольга Бузова и Евгений Петросян не просто выступят вместе, а изобразят влюбленных Еву и Адама. Судя по изображениям, доступным в Сети, юморист уже вручил поющей ведущей первый подарок — яблоко.

Отметим, что фото, на котором артист вручает красотке фрукт, зрители встретили с иронией. Многие шутили, что Петросян не слишком вписывается в библейский сюжет. Даже в роли змея–искусителя он выглядит неубедительно.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян согласился с доводами простых обывателей. Общественник отметил, что идея телевизионщиков его очень удивила.

"Ну для Адама уже Евгений Ваганович несколько великовозрастный, но Бузова в роли Евы — это, конечно, находка. Она очевидно запретные яблочки пригубить любит. Остается вопрос: кто будет играть змея-искусителя? Мне кажется, что Киркоров на эту роль подходит лучше всего. Главное, чтобы всю эту компанию не заставили раздеваться, а то по оригинальному сюжету на участниках этой библейской истории было слишком мало одежды",

— рассказала Манукян "Дни. ру".

К слову, есть у Евгения Петросяна кое-что общее с Адамом. Они оба, так сказать, пережили болезненный развод. Юморист расстался с артисткой Еленой Степаненко , а прародитель рода человеческого с некой Лилит.

В некоторых ранних апокрифах христианства, не вошедших в каноны, упоминается первая жена Адама — Лилит. Женщина, также как и супруг, была сотворена из глины и не хотела подчинятся благоверному, она считала себя равной мужчине. За непокорность красотку изгнали из рая. Расставшись с Адамом Лилит, стала мстительным злым демоном, убивающим младенцев.