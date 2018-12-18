Распавшиеся первые браки звезд

Не каждому человеку удаётся создать семью с первой попытки, иногда первые браки оказываются непрочными и быстро распадаются. И звёзды здесь не исключение, многим из них тоже пришлось пройти долгий путь в поисках настоящей второй половинки. Вот несколько знаменитостей, чьи первые браки разрушились.

1. Актёр Джонни Депп. Джонни женился на художнице Лори Энн Эллисон в 1983 году. Через два года они расстались.

4. Актёр Том Круз женился на коллеге Мими Роджерс в 1987 году. Инициатором стала Мими, и, хоть он и не горел желанием стать мужем, Том вступил в брак. Вместе они были всего три года.

5. Актриса Анастасия Зворотнюк в первый раз пошла под венец в 1993. Избранником актрисы стал немецкий бизнесмен Олаф Шварцкопф, но семья просуществовала всего год.