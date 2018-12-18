Самые откровенные Instagram профили звезд

Этот год был очень насыщенным, мир меняется, меняются нравы, и теперь мы смело можем рассматривать самые откровенные звездные профили Instagram 2018 года.

Эмили Ратажковски

Эмили из тех, кто не стесняется, а даже гордится своими снимками в бикини, а иногда и без. Во всех социальных сетях есть ограничение на слишком откровенные фотографии, но Ратажковски умело ходит по тонкому льду и радует нас фотографиями.

Ким Кардашьян

Наверное, все помнят снимки Ким в бикини и ее не очень-то аппетитные форы с целлюлитом. После той ситуации, светская львица решила изменить качество своего тела и часами пропадала в зале, накачивая пятую точку и избавляясь от ненужных бугорков! Кстати, она смогла это сделать, а теперь делится со своими подписчиками своими изменениями в фигуре. Ее муж это стремление не разделяет, но что поделать, если так сильно хочется.

Алеся Кафельникова

Большое количество откровенных снимков у Алеси появилось после ее расставания с рэпером Фараоном. Многие считают, что это связанно именно с этим и таким образом она дразнит своего бывшего бойфренда.

Анна Седокова

Своими откровенными фотографиями, Анна нажила себе хейтеов, которые довели ее до состояния, когда уже может помочь только психолог. Однако, девушка не перестала постить такого рода снимки, а мужской половине ее подписчиков очень даже нравится.

Белла Хадид

Молодая, красивая, с хорошей фигурой Белла тоже любит снимки в бикини и даже без. Однако, на ее страничке можно найти и очень милые, скромные образы.

Ольга Серябкина

Как говорит сама Ольга, она таким образом научилась принимать себя. А ее фотографии несут более глубокий смысл, ем простая обнаженка.

Эшли Грэм

Если выше мы говорили о девушках с привычной фигурой для модели, то Эшли — это самая популярная и востребованная модель plus-size.

Ксения Собчак

Еще совсем недавно общество обсуждало Ксению, как политика, а сейчас все вспоминают ее откровенный снимок, на котором Ксения лежит на шезлонге, прикрывая оголенное бикини книжкой Себастьяна Хафнера «Некто Гитлер».