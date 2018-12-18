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Звезды восьмидесятых-девяностых: тогда и сейчас 

Рамблер 1 час назад
В восьмидесятые годы эти знаменитости царили на телеэкранах и концертных площадках. Их фотографии висели в комнате у каждого подростка, а хиты звучали на школьных дискотеках. Какими стали сегодня герои шоу-бизнеса конца прошлого века, которыми мы все восхищались?
1. Певица Саманта Фокс, 52 года.
2. Певица Сандра, 56 лет.
3. Певица Си Си Кетч, 54 года.
4. Дуэт Modern Talking: Томас Андерс, 55 лет, и Дитер Болен, 64 года.
5. Певица Сабрина, 50 лет.
6. Дуэт Pet Shop Boys: Нил Теннант, 64 года, и Крис Лоу, 59 лет.
7. Певец Крис Норман, 68 лет.
8. Певец Крис де Бург, 70 лет.
9. Певец Тото Кутуньо, 70 лет.
10. Певец и актёр Адриано Челентано, 80 лет.
11. Певица Desireless, 65 лет.
12. Группа Bananarama.
13. Певец Savage (Роберто Дзанетти), 62 года.
14. Дуэт Baccara.
15. Дидье Маруани (группа Space), 65 лет.
16. Певица Бонни Тайлер, 67 лет.
17. Певец Крис Айзек, 62 года.
18. Группа Secret Service.
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