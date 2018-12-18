Наталья Водянова переборщила с фотошопом 

Тем не менее, видно, что модель иногда пользуется фотошопом. На новой публикации Наталья воспользовалась ретушью для выравнивания своего цвета лица. Однако модель перестаралась и в итоге, по мнению поклонников, она стала похожей на панду, правда вместо черных кругов под глазами, у нее появились белые круги.