Наталья Водянова переборщила с фотошопом 

Модель Наталья Водянова не скрывает свои недостатки во внешности. Ранее она выслушивала критику от своих подписчиков за отсутствие талии и морщинистые колени. Однако ни то, ни другое, Наталья не ретушировала.
Тем не менее, видно, что модель иногда пользуется фотошопом. На новой публикации Наталья воспользовалась ретушью для выравнивания своего цвета лица. Однако модель перестаралась и в итоге, по мнению поклонников, она стала похожей на панду, правда вместо черных кругов под глазами, у нее появились белые круги.