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Наталья Водянова переборщила с фотошопом 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Модель Наталья Водянова не скрывает свои недостатки во внешности. Ранее она выслушивала критику от своих подписчиков за отсутствие талии и морщинистые колени. Однако ни то, ни другое, Наталья не ретушировала.
Тем не менее, видно, что модель иногда пользуется фотошопом. На новой публикации Наталья воспользовалась ретушью для выравнивания своего цвета лица. Однако модель перестаралась и в итоге, по мнению поклонников, она стала похожей на панду, правда вместо черных кругов под глазами, у нее появились белые круги.
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