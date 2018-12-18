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Влад Топалов показал первое семейное видео 

Рамблер 3 часа назад
Фанаты звездной пары ждали и наконец дождались. Влад Топалов опубликовал видео с участием всей его семьи.
В начале декабря у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился первенец, но звездные родители не спешили делиться подробностями. В своих соцсетях они продолжали публиковать рекламные посты и другие записи, как ни в чем не бывало. Но наконец-то появился первый пост и сразу видео.
Влад распевает песни за рулем автомобиля, а Регина пытается его успокоить, ведь так и малыша можно разбудить, который мирно спит. Но молодой отец неумолим. Поклонники завалили пару комплиментами: "Вы такие милые", "Счастья вам огромного", "Любимые мишки", "Какие вы классные, на вас смотришь, прямо настроение поднимается", "Счастья вам, ребята".
А самые ответственные подписчики все-таки напомнили, что водителю лучше следить за дорогой, а не отвлекаться на песни.
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