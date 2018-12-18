Саша Савельева высказалась о своей беременности

Звезда группы "Фабрика" прокомментировала слухи, которые в соцсетях и прессе. Поклонники и журналисты решили, что Саша Савельева ждет ребенка.

Интернет-обыватели заметили, что Саша теперь отдает предпочтение свободным нарядам, скрывающим фигуру. Также артистка стала редко появляться на различных светских мероприятиях.

Обычно Саша Савельева выходила в свет регулярно, демонстрируя не только невероятно стройную фигуру, но и безупречный вкус. Сейчас же звезда буквально пропала.

Представителям СМИ удалось получить комментарий у коллеги Саши по девичьей группе "Фабрика" Александры Поповой . Девушка наотрез отказалась общаться. "Не могу комментировать это, абсолютно", — заявила Попова.

Журналисты связались и с самой Сашей Савельевой. Артистка явно не ожидала звонка, поэтому была смущена и немногословна. Она скупо прокомментировала информацию о своей беременности: "Одно неудачное фото, которое попало в Сеть, даже обсуждать не буду", — отметила она в беседе со StarHit