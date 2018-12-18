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Саша Савельева высказалась о своей беременности 

Дни.ру + ещё 1 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Звезда группы "Фабрика" прокомментировала слухи, которые в соцсетях и прессе. Поклонники и журналисты решили, что Саша Савельева ждет ребенка.
Интернет-обыватели заметили, что Саша теперь отдает предпочтение свободным нарядам, скрывающим фигуру. Также артистка стала редко появляться на различных светских мероприятиях.
Обычно Саша Савельева выходила в свет регулярно, демонстрируя не только невероятно стройную фигуру, но и безупречный вкус. Сейчас же звезда буквально пропала.
Представителям СМИ удалось получить комментарий у коллеги Саши по девичьей группе "Фабрика" Александры Поповой. Девушка наотрез отказалась общаться. "Не могу комментировать это, абсолютно", — заявила Попова.
Журналисты связались и с самой Сашей Савельевой. Артистка явно не ожидала звонка, поэтому была смущена и немногословна. Она скупо прокомментировала информацию о своей беременности: "Одно неудачное фото, которое попало в Сеть, даже обсуждать не буду", — отметила она в беседе со StarHit.
Напомним, Саша Савельева уже восемь лет счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. Знаменитости поженились тайно, церемония состоялась в сказочно красивой московской усадьбе Царицыно. Позднее новобрачные отпраздновали это событие с друзьями и коллегами. У Сафонова есть дочь от прошлого брака, а вот Савельева пока бездетна.
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