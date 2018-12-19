Линдси Лохан показала фото Джоли из прошлого

Актриса поделилась архивным снимком.

С недавних пор Линдси решила оставить в прошлом все свои пагубные привычки и снова покорять мир. Актриса похудела и запустила свое реалити-шоу Lohan Beach Club, которое будет транслироваться на канале MTV. Местом съемок стало заведение Линдси на греческом острове Миконос.

Мэрил Стрип. А чтобы напомнить миру о том, что она не только отвязная тусовщица и скандалистка, а еще и актриса, Линдси опубликовала фотографию совместную фотографию с Анджелиной Джоли

Судя по цвету волос Джоли, кадр был сделан около 11 лет назад. В 2007 году актрисе носила осветленные волосы. К слову, Линдси на кадре запечатлена еще без своих увеличенных губ, за которые ее критиковали фолловеры. Многие фолловеры в комментариях отмечают, что они скучают по той милой Линдси.

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Текст: Виктория Разумова

Фото:Global Look Press, Instagram