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Линдси Лохан показала фото Джоли из прошлого 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos
Актриса поделилась архивным снимком.
С недавних пор Линдси решила оставить в прошлом все свои пагубные привычки и снова покорять мир. Актриса похудела и запустила свое реалити-шоу Lohan Beach Club, которое будет транслироваться на канале MTV. Местом съемок стало заведение Линдси на греческом острове Миконос.
А чтобы напомнить миру о том, что она не только отвязная тусовщица и скандалистка, а еще и актриса, Линдси опубликовала фотографию совместную фотографию с Анджелиной Джоли и Мэрил Стрип.
Судя по цвету волос Джоли, кадр был сделан около 11 лет назад. В 2007 году актрисе носила осветленные волосы. К слову, Линдси на кадре запечатлена еще без своих увеличенных губ, за которые ее критиковали фолловеры. Многие фолловеры в комментариях отмечают, что они скучают по той милой Линдси.
А тебе нравится, как актрисы выглядели в прошлом?
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Текст: Виктория Разумова
Фото:Global Look Press, Instagram
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