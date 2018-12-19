Рита Дакота простила отца

Встреча состоялась в родном для Риты Минске.

На днях Рита Дакота выпустила клип «Цунами», в котором сюжет строится вокруг семьи с отцом-алкоголиком. По словам певицы, она знает, как это, жить с таким мужчиной. О своем отце Сергее Рита не любила рассказывать. На недавнем концерте певица заявила, что ее проблемы в отношениях с мужчинами — родом из детства. И отец сыграл в этом свою роль. С папой Рита не виделась 15 лет, а лишь изредка общалась по телефону.