Рита Дакота простила отца 

Встреча состоялась в родном для Риты Минске.
На днях Рита Дакота выпустила клип «Цунами», в котором сюжет строится вокруг семьи с отцом-алкоголиком. По словам певицы, она знает, как это, жить с таким мужчиной. О своем отце Сергее Рита не любила рассказывать. На недавнем концерте певица заявила, что ее проблемы в отношениях с мужчинами — родом из детства. И отец сыграл в этом свою роль. С папой Рита не виделась 15 лет, а лишь изредка общалась по телефону.
Но после развода с Владом Соколовским певица стала сильнее и смогла забыть старые обиды. 18 декабря Рита дала концерт в родном Минске. И там же впервые за много лет встретилась с отцом, — сообщает Super.ru. Судя по счастливым фото, опубликованным порталом, Рите и ее отцу удалось найти общий язык.