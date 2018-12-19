Любовница Гуфа присмотрела избранника на «Доме-2»

Якобы сделавшая аборт от рэпера Гуфа 18-летняя Яна Шевцова нашла себе новую "романтическую жертву".

Яна Шевцова, ранее охотно рассказывавшая, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) стал ее первым мужчиной и встречался с ней во время романа с Кети Топурией, намерена дальше строить свою личную жизнь. Она сообщила, что ее пригласили на реалити-шоу «Дом-2», насчет которого она уже строит планы.

Я не смотрю «ДОМ-2», но мне часто на глаза попадались снимки Захара Саленко. Буду бороться за него. Насколько мне известно, сейчас он свободен. Если надо будет, стану его любовницей,

— делится девушка в беседе с изданием StarHit.

Загадка только, как девушка теперь поступит с татуировкой с именем рэпера, которую сделала не так давно.