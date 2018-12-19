Безруков объяснил, почему ушел от бывшей жены

Известный актер Сергей Безруков сейчас счастлив в браке с кинорежиссёром Анной Матисон . По словам Безрукова, когда только зарождался его роман, то он понял, что пришло время двигаться вперед. Именно поэтому актер решил расстаться с прежней женой Ириной Безруковой , с которой прожил много счастливых лет.

Актер признался, что ему было в тот момент больно, но без этого никак. Он понял, что идет в гору, на которой чистый воздух. И когда он поднимется наверх, то вдохнёт его полной грудью. Безруков признался, что в этой жизни нельзя быть счастливым, не наломав дров. Он отметил, что тех, кто прожил всю жизнь с одним человеком единицы. Себя он к таким людям отнести не может.