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В доме у Волочковой стало на одного ребенка больше 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известная балерина Анастасия Волочкова на своей страничке в социальной сети Instagram рассказала, что в ее дом постепенно превращается в детский сад. Дело в том, что родила домохозяйка танцовщицы Лола, которую балерина очень сильно любит.
@volochkova_art
По словам Волочковой, у Лолы родилась вторая дочка. Балерина напомнила, что сама также воспитывает дочь, поэтому Лола взяла пример с нее. При этом, как сказала Волочкова, Лола никому ничего не сказала. Съездила, родила и вернулась в дом к балерине. «Не хотела тревожить и доставлять моих беспокойств, которые я заранее предусмотрела. Теперь у нас счастливый детский сад. Лола, я тобой дорожу и восхищаюсь!» — заявила Волочкова.
«Поздравляю молодую мамочку! Здоровья крошке», «А что это за счастливый детский сад у вас? Что-то в доме я детей не наблюдаю», «Ну не смейтесь над Настей, она как амбициозный ребёнок, который болен. Где все подруги, которые были с ней, когда была слава? Ну тряхните её. Неужели Настя следующая в списке за Осиным? Почему так легко отказываются от людей», — заметили в комментариях подписчики.
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