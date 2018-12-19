Боня решила завязать с зарубежными миллионерами

Известная модель Виктория Боня за свою жизнь крутила романы сразу с несколькими миллионерами-иностранцами. В ее «послужном списке» такие красавцы, как Алекс Смерфит, Пьер Андуран. Это молодые и богатые люди. Однако личное счастье с ними Боня построить не сумела. Причем предложения руки и сердца Бони не торопились делать именно иностранцы.

В разговоре с популярным блогером Денчиком Боня заявила, что она завязывает с иностранцами. Звезда отметила, что русские мужчины самые лучшие на свете. Она отметила, что ей нужен «простой русский парень». По мнению Бони, он будет ближе ей. Он сможет по одному взгляду понять, что с Боней что-то не так и всегда придет на помощь. Обнимет, как говорит Боня, и пригреет.