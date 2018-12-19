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Боня решила завязать с зарубежными миллионерами 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Известная модель Виктория Боня за свою жизнь крутила романы сразу с несколькими миллионерами-иностранцами. В ее «послужном списке» такие красавцы, как Алекс Смерфит, Пьер Андуран. Это молодые и богатые люди. Однако личное счастье с ними Боня построить не сумела. Причем предложения руки и сердца Бони не торопились делать именно иностранцы.
В разговоре с популярным блогером Денчиком Боня заявила, что она завязывает с иностранцами. Звезда отметила, что русские мужчины самые лучшие на свете. Она отметила, что ей нужен «простой русский парень». По мнению Бони, он будет ближе ей. Он сможет по одному взгляду понять, что с Боней что-то не так и всегда придет на помощь. Обнимет, как говорит Боня, и пригреет.
Денчик спросил Боню, что он не понимает, как она будет жить, к примеру, с небогатым русским мужчиной. На это звезда заявила, что она в состоянии сама себя обеспечить и несметные богатства ей не нужны, сообщает «СтарХит».
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