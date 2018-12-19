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Комик обнажился ради пародии на Дженнифер Лопес 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
Английский комик и телеведущий Алан Карр (Alan Carr) спародировал откровенный внешний вид певицы Дженнифер Лопес и насмешил публику. Об этом сообщает Daily Mail.
42-летний комик обнажил свою фигуру для съемки журнала Heat, подражая снимку из издания InStyle, где 49-летняя Лопес предстала в полуобнаженном виде. На фотографии певица стоит в золотых туфлях на платформе и шпильках и прикрывает интимные места зеленым платьем-накидкой Valentino Haute Couture, полностью расшитым пайетками.
Карр принял идентичную певице позу, надел золотые туфли на платформе и прикрыл тело аналогичной зеленой материей с блестками. Он дополнил сходство с голливудской актрисой серьгами, париком с длинными светлыми волосами и ярким макияжем.
Фото Лопес появилось на обложке декабрьского номера InStyle.
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