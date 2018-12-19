Мы такого не ожидали! Кто из российских звезд носит подделки брендов?

«Луи Вагон» — популярный YouTube-канал о моде: его ведущая Чума Вечеринка (настоящее имя Виктория Чуманова) выпускает видео, в которых подробно разбирает стоимость одежды звезд, рассказывает, как отличить подделки от оригиналов, и предлагает недорогую альтернативу люксовым вещам.

А на днях на ее канале появился новый ролик под названием «Заработал 4 ляма за 2 месяца на подделках брендов» — это интервью с черным реселлером, (человеком, который перепродает качественные реплики брендов под видом оригиналов). В видео его голос изменен, а внешность скрыта.

Он рассказал, как строится его работа на рынке подделок: с заводов в пригородах Китая вещи идут в маркеты Гуанчжоу, где их находят байеры (посредники между реселлером и магазином). Далее подключается и сам черный реселлер: с помощью лигитчекера (они проверяют бирки, швы и качество материалов) он выбирает вещи на продажу и отправляет их покупателю.

«Основная задача, которая стоит передо мной — поменять философию людей, которые думают, что оригинал — это все, а паль — ничто. Они просто не видели пали, которая видит совершенно по-другому. Эти вещи практически неотличимы, а суммы совершенно разные», — заявил он.

Ресселер поделился, что его покупатели в большинстве своем школьники, которые, как правило, не проверяют вещи на подлинность, но он также сотрудничает и со звездами российского шоу-бизнеса! « Короткова Виктория , знаешь такую? Она одна из наших жертв, — признался он, — Филя, Филя Киркоров. Филипп не проверяет вещи. Плющенко был точно. Да, Яна, прости, но твой муж ходит в «пали»: это коллаборация Supreme и Louis Vuitton . Он покупал, вообще не глядя, и мы этим воспользовались». А еще в списке его покупателей есть даже кто-то из Black Star! Правда, на вопрос, кто именно, он отвечать отказался.

По его словам, за два месяца на таком бизнесе он заработал 4 миллиона рублей! А еще ресселер поделился, где в Москве точно не встретишь подделок: по его словам, принципиально торгует только оригиналами магазин SNEAKERHEAD.