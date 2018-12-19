Звезды, скрывающие личную жизнь

Сегодня знаменитости рассказывают поклонникам не только о творчестве, но и о личной жизни. Фанаты знают о любимцах всё, включая любимые игрушки их детей и клички домашних животных. Впрочем, даже сейчас, когда знаменитости используют любую возможность покрасоваться перед общественностью, если люди, которые считают частной жизнь закрытой территорией и не пускают туда посторонних. Эти знаменитости наотрез отказываются обсуждать супругов и даже не хотят показывать их фотографии.

1. Юрий Дудь — журналист, канал которого имеет многомилионную аудиторию. Дудь прославился провокационными вопросами, и он не стесняется задавать их даже именитыми гостям. Но вот свою жизнь он хранит в секрете. Известно, что Юрий женат и воспитывает двоих детей, но делиться подробностями о супруге и наследниках он не спешит.

2. Тина Канделаки раньше любила рассказывать подписчикам о семейной жизни и активно постила фотографии. После того, как её брак в 2010 году завершился, Тина перестала обсуждать личные темы. Лишь недавно выяснилось, что Канделаки снова имеет статус замужней дамы, причём замуж она вышла несколько лет назад.