Звезды, скрывающие личную жизнь 

Сегодня знаменитости рассказывают поклонникам не только о творчестве, но и о личной жизни. Фанаты знают о любимцах всё, включая любимые игрушки их детей и клички домашних животных. Впрочем, даже сейчас, когда знаменитости используют любую возможность покрасоваться перед общественностью, если люди, которые считают частной жизнь закрытой территорией и не пускают туда посторонних. Эти знаменитости наотрез отказываются обсуждать супругов и даже не хотят показывать их фотографии.
1. Юрий Дудь — журналист, канал которого имеет многомилионную аудиторию. Дудь прославился провокационными вопросами, и он не стесняется задавать их даже именитыми гостям. Но вот свою жизнь он хранит в секрете. Известно, что Юрий женат и воспитывает двоих детей, но делиться подробностями о супруге и наследниках он не спешит.
2. Тина Канделаки раньше любила рассказывать подписчикам о семейной жизни и активно постила фотографии. После того, как её брак в 2010 году завершился, Тина перестала обсуждать личные темы. Лишь недавно выяснилось, что Канделаки снова имеет статус замужней дамы, причём замуж она вышла несколько лет назад.
3. Елена Темникова довольно долго была героиней светской хроники. О её романах постоянно писали журналисты, но в 2014 году она вышла замуж и стала образцовой женой и матерью. Сейчас Елена часто говорит, что счастлива в семейной жизни, но детали предпочитает держать при себе, да и фотографиями делится крайне редко.
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