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Жена Газманова откровенно о завершении отношений 

Дни.ру 3 часа назад
Супруга прославленного исполнителя и автора-песенника Олега Газманова Марина обратилась к общественности. Женщина убеждена, что если не будет диалога между людьми, то и отношения быстро завершатся.
На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Марина Газманова опубликовала фотографию, на которой запечатлена вместе с любимым супругом. Снимок жена популярного исполнителя сопроводила таким постом-рассуждением.
"Говорите, пожалуйста друг с другом по душам! Все начинается с недосказанности. Мы отмалчиваемся, забивая свои вопросы внутрь себя, сдерживаем свои сомнения и притворяемся, что нас это не волнует. Тяжелым грузом накапливаем эти нечистоты, держим лицо и лицемерим ….а если не получается не обращать внимание, то все это начинает гнить внутри тебя. Разговаривайте друг с другом, пожалуйста! Когда заканчивается диалог, заканчиваются отношения (((((здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — обратилась к многочисленным подписчикам Газманова.
Интересно, что в приложении Stories Марина выложила картинку с не менее драматическим текстом. "Бывает, держишься, стойко переносишь все удары судьбы, и тут целлофановый пакетик не открывается, и все, понеслось". От себя Марина написала: "У меня так бывает".
Многочисленные поклонники поддержали Газманову и осыпали комплиментами и ее и супруга. "Это правда.. и так это актуально", "Какая Вы красивая пара😍, глаз не отвести, любовью светитесь, она у Вас изнутри излючается. Это так здорово. Добра Вам, позитива, и радуйте нас почаще своми фото и постами", "Какие правильные слова…🙏", "Вы вне времени и возраста🎈 стильные, счастливые, красивые, любящие и любимые…", "Обожаю с детства Олега Газманова❤️ Вы очень красивая пара и дети ваши очень красивые. 🌼 Здоровья вам крепкого счастья", "Марина, истинные слова!&quot; — прокомментировали запись Газмановой подписчики.
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