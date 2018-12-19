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Знаменитости, которые скоро станут мамами 

Рамблер 1 час назад
Тема беременности для многих звёзд запретна. Они либо вообще не хотят обсуждать личные вопросы, либо до последнего скрывают, что ждут малыша. Эти именитые женщины не закрываются от фанатов и рассказывают о беременности, хоть и без чрезмерных подробностей.
Недавно Виктория Лопырёва, модель и телеведущая, сообщила, что ждёт малыша. Девушке 35 лет, но для неё это будет первенец. Об отце малыша Виктория предпочла умолчать, так что теперь поклонники строят предположения, кто же это может быть. Раньше у Лопырёвой было много романов, в том числе со знаменитостями, и даже непродолжительный брак с футболистом Фёдором Смоловым, но до рождения наследника она дозрела лишь сейчас.
О том, что звёзды ждут детей, часто начинают говорить задолго до официального подтверждения. Так случилось, например, с Меган Маркл, герцогиней Сассекской, супругой принца Гарри. СМИ сообщили, что чета ждёт малыша, но официальную информация Кенсингтонский дворец дал лишь спустя время. 37-летняя Меган тоже станет мамой впервые: весной она подарит королевской семье ещё одного претендента на престол.
Женский форум
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