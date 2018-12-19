Знаменитости, которые скоро станут мамами 

Тема беременности для многих звёзд запретна. Они либо вообще не хотят обсуждать личные вопросы, либо до последнего скрывают, что ждут малыша. Эти именитые женщины не закрываются от фанатов и рассказывают о беременности, хоть и без чрезмерных подробностей.
Недавно Виктория Лопырёва, модель и телеведущая, сообщила, что ждёт малыша. Девушке 35 лет, но для неё это будет первенец. Об отце малыша Виктория предпочла умолчать, так что теперь поклонники строят предположения, кто же это может быть. Раньше у Лопырёвой было много романов, в том числе со знаменитостями, и даже непродолжительный брак с футболистом Фёдором Смоловым, но до рождения наследника она дозрела лишь сейчас.
О том, что звёзды ждут детей, часто начинают говорить задолго до официального подтверждения. Так случилось, например, с Меган Маркл, герцогиней Сассекской, супругой принца Гарри. СМИ сообщили, что чета ждёт малыша, но официальную информация Кенсингтонский дворец дал лишь спустя время. 37-летняя Меган тоже станет мамой впервые: весной она подарит королевской семье ещё одного претендента на престол.