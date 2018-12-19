Знаменитости, которые скоро станут мамами

Тема беременности для многих звёзд запретна. Они либо вообще не хотят обсуждать личные вопросы, либо до последнего скрывают, что ждут малыша. Эти именитые женщины не закрываются от фанатов и рассказывают о беременности, хоть и без чрезмерных подробностей.

Недавно Виктория Лопырёва , модель и телеведущая, сообщила, что ждёт малыша. Девушке 35 лет, но для неё это будет первенец. Об отце малыша Виктория предпочла умолчать, так что теперь поклонники строят предположения, кто же это может быть. Раньше у Лопырёвой было много романов, в том числе со знаменитостями, и даже непродолжительный брак с футболистом Фёдором Смоловым , но до рождения наследника она дозрела лишь сейчас.