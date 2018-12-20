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Ольга Бузова устала от «бестолковых ухажеров» и ждет «нормального мужика» 

WMJ.ru + ещё 5 36 минут назад
32-летняя телеведущая и певица высказалась о личном.
Вот уже два года Ольга Бузова находится в разводе и полностью погружена в свою карьеру. Но, как и любой девушке, певице и телеведущей хочется быть любимой и найти свое счастье. Об этом Ольга неоднократно говорила в интервью и ради этого пошла на шоу «Замуж за Бузову». Но и там ее ждало разочарование: победитель Денис Лебедев оказался расчетливым альфонсом, который хотел сделать карьеру на имени Бузовой.
Чуть позже в Сети появились слухи о том, что Ольга закрутила роман со своим бывшим возлюбленным по имени Тимофей. Но подтверждения этому от самой Бузовой не последовало. А несколько часов назад Ольга в своем Instagram сделала неожиданное признание, сообщив поклонникам, о чем она мечтает на сегодняшний день. — подписала фото Ольга. (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
Напомним, что за футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга была замужем в течение четырех лет. Пара развелась в канун Нового года.
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