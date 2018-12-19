Ольга Бузова ждет «нормального мужика» 

32-летняя телеведущая и певица высказалась о личном.

Чуть позже в Сети появились слухи о том, что Ольга закрутила роман со своим бывшим возлюбленным по имени Тимофей. Но подтверждения этому от самой Бузовой не последовало. А несколько часов назад Ольга в своем Instagram сделала неожиданное признание, сообщив поклонникам, о чем она мечтает на сегодняшний день.