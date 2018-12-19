Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Если хочешь поужинать и переспать, так и скажи»: Барановская рассказала о любовнике 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Юлия Барановская призналась, что ценит в мужчинах ответственность и честность. По словам телеведущей, для нее важнее быть счастливой, чем замужем.
Скоро наступит Новый год. Дети Юлии Барановской — 13-летний Артем, десятилетняя Яна и шестилетний Арсений пишут письма Деду Морозу с различными просьбами и пожеланиями. интересно, что матери они их не показывают. "Это их секреты, но няня помогает записать, отправить письмо. Она рассказала мне о содержании писем… Я разревелась, потому что это были не материальные вещи, а пожелания для меня", — рассказала Барановская.
Конечно же, дети хотят, чтобы Юлия была счастлива. В том числе, и в личной жизни. Барановская призналась, что у нее нет каких-то особенных требований. Однако для нее важно. чтобы потенциальный любовник был честным и ответственным. "Лучше вообще ничего не обещать, если не в состоянии отвечать за свои слова, — так будет честнее. Если хочешь просто поужинать и переспать, то так и скажи. И я пойму, что передо мной честный человек. Зачем вот это: "люблю — не могу"? Сейчас мне важнее быть счастливой, чем быть замужем", — цитирует ведущую Первого канала Teleprogramm.pro.
Что касается Нового года, то у Юлии Барановской и ее детей есть традиция — встречать его не дома. "Всегда идем либо в гости, либо в ресторан. А уже 1 января лечу с детьми в Нью-Йорк — погуляем там несколько дней и отправимся в Сан-Хуан (столица Пуэрто-Рико. — Прим. ред.), откуда начнется наш морской круиз. Обожаем круизы: засыпаешь в одной стране, просыпаешься в другой — масса впечатлений", — поделилась планами Барановская.
Дни.ру: последние новости
Обнажившаяся в театре Андреева показала свои бантики Беременная пятым ребенком Порошина всех обманула Русская Кардашьян вывалила жир напоказ
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Газманова откровенно о завершении отношений
5 самых главных мужских комплексов
Кто из российских звезд носит подделки брендов
6 морально устаревших секс-советов из прошлого
Самые обсуждаемые персоны года
Видео
01:17
Рамблер/гороскоп на 19 декабря
Психология
00:57
Влад Топалов показал первое семейное видео
Звёзды
00:54
Филипп Киркоров даже в гости ходит в короне
Звёзды Шоу-бизнес
10:36
Знаменитости, узнавшие секрет молодости
Красота Звёзды
05:41
Старшая дочь Яшки-Цыгана говорит о нём с горечью
Любовь Дети
04:52
Знаменитости, которые скоро станут мамами
Звёзды Дети
10:08
Ошибки в спортзале, которые все портят
Другое
04:29
Звезды, скрывающие личную жизнь
Звёзды
01:09
Скандальные жены знаменитостей
Звёзды
00:22
Ким Кардашьян показала подростковое фото в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение