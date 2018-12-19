Бородина не может есть по утрам

Зато ночью телеведущая еле справляется с приступами аппетита.

Ксения Бородина пожаловалась, что ее биоритмы не совпадают с рекомендациями диетологов. Утром и днем, когда можно и нужно «заправиться» углеводами и белками, организм вообще отказывается принимать пищу. Зато к полуночи она еле сдерживается, «чтобы не схомячить запрещенку".

"Все что после 20.00 вечера съем с удовольствием, а утром, когда реально можно, не могу есть и все тут! Сова от корней волос до пяток!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).

Также Бородина призналась, что она предпочитает работать ночью, когда из дома нужно выезжать вечером. Много лет Ксения приходила на работу к 10 утра, но это было для нее пыткой, и перестроить свои «совиные» биоритмы она так и не смогла. Кстати, и дети Бородиной — точно такие же «совы»: они ложатся спать и просыпаются поздно.