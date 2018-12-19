Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бородина не может есть по утрам 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: Instagram
Зато ночью телеведущая еле справляется с приступами аппетита.
Ксения Бородина пожаловалась, что ее биоритмы не совпадают с рекомендациями диетологов. Утром и днем, когда можно и нужно «заправиться» углеводами и белками, организм вообще отказывается принимать пищу. Зато к полуночи она еле сдерживается, «чтобы не схомячить запрещенку".
"Все что после 20.00 вечера съем с удовольствием, а утром, когда реально можно, не могу есть и все тут! Сова от корней волос до пяток!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru).
Также Бородина призналась, что она предпочитает работать ночью, когда из дома нужно выезжать вечером. Много лет Ксения приходила на работу к 10 утра, но это было для нее пыткой, и перестроить свои «совиные» биоритмы она так и не смогла. Кстати, и дети Бородиной — точно такие же «совы»: они ложатся спать и просыпаются поздно.
WomanHit.ru: последние новости
Вера Брежнева показала истинное лицо Синди Кроуфорд подает на развод Бари Алибасов готовится к пополнению в семье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Газманова откровенно о завершении отношений
5 самых главных мужских комплексов
Кто из российских звезд носит подделки брендов
6 морально устаревших секс-советов из прошлого
Самые обсуждаемые персоны года
Видео
01:17
Рамблер/гороскоп на 19 декабря
Психология
00:57
Влад Топалов показал первое семейное видео
Звёзды
00:54
Филипп Киркоров даже в гости ходит в короне
Звёзды Шоу-бизнес
10:36
Знаменитости, узнавшие секрет молодости
Красота Звёзды
05:41
Старшая дочь Яшки-Цыгана говорит о нём с горечью
Любовь Дети
04:52
Знаменитости, которые скоро станут мамами
Звёзды Дети
10:08
Ошибки в спортзале, которые все портят
Другое
04:29
Звезды, скрывающие личную жизнь
Звёзды
01:09
Скандальные жены знаменитостей
Звёзды
00:22
Ким Кардашьян показала подростковое фото в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение