Елена Малышева рассказала об эффективной диете 

Известная телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала поделилась эффективным способом похудения.
В новом выпуске программы «Здоровье» она сообщила, что необходимо отказаться от вредных продуктов, устраивать разгрузочные дни, в течение которых потреблять только 600 килокалорий в день.
По ее методике за 12 дней до Нового года можно сбросить лишние пять килограмм, при этом не рискуя собственным здоровьем.
Кроме того, стоит полностью отказаться от соли и принимать только одну ложку растительного масла. Это позволит вывести из организма до двух литров воды в сутки.