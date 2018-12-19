Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Елена Малышева рассказала об эффективной диете 

Вечерняя Москва + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Известная телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала поделилась эффективным способом похудения.
В новом выпуске программы «Здоровье» она сообщила, что необходимо отказаться от вредных продуктов, устраивать разгрузочные дни, в течение которых потреблять только 600 килокалорий в день.
По ее методике за 12 дней до Нового года можно сбросить лишние пять килограмм, при этом не рискуя собственным здоровьем.
Кроме того, стоит полностью отказаться от соли и принимать только одну ложку растительного масла. Это позволит вывести из организма до двух литров воды в сутки.
Вечерняя Москва: последние новости
Ольга Бузова хочет «нормального мужика» Екатерина Андреева ответила на обвинение в расточительности Лариса Гузеева выложила фото в «стиле Волочковой»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секреты звезд в уходе за собой
«Меня шантажирует родная мать»
Жена Газманова откровенно о завершении отношений20
5 самых главных мужских комплексов
Кто из российских звезд носит подделки брендов
Видео
01:19
Рамблер/гороскоп на 20 декабря
Психология
00:55
Жена Газманова откровенно о завершении отношений
Звёзды
00:57
Влад Топалов показал первое семейное видео
Звёзды
00:54
Филипп Киркоров даже в гости ходит в короне
Звёзды Шоу-бизнес
10:36
Знаменитости, узнавшие секрет молодости
Красота Звёзды
05:41
Старшая дочь Яшки-Цыгана говорит о нём с горечью
Любовь Дети
04:52
Знаменитости, которые скоро станут мамами
Звёзды Дети
10:08
Ошибки в спортзале, которые все портят
Другое
04:29
Звезды, скрывающие личную жизнь
Звёзды
01:09
Скандальные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение