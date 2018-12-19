Елена Малышева рассказала об эффективной диете

В новом выпуске программы «Здоровье» она сообщила, что необходимо отказаться от вредных продуктов, устраивать разгрузочные дни, в течение которых потреблять только 600 килокалорий в день.

По ее методике за 12 дней до Нового года можно сбросить лишние пять килограмм, при этом не рискуя собственным здоровьем.

Кроме того, стоит полностью отказаться от соли и принимать только одну ложку растительного масла. Это позволит вывести из организма до двух литров воды в сутки.