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Дана Борисова вернула опеку над дочерью 

Рамблер 1 час назад
Фото: @danaborisova_official
Оказалось, что на протяжении длительного времени Дана не имела права на воспитание собственной дочери, хотя та и жила вместе с мамой.
Знаменитая телеведущая некоторое время находилась в реабилитационном центре в Тайланде. Там она лечилась от наркотической и алкогольной зависимости. В это время ее бывший муж Сергей Аксенов опекал их общего ребенка.
Суд лишил Борисову родительских прав и обязал ее выплачивать алименты Аксенову. Но совсем недавно ситуация изменилась: Дана оспорила это судебное решение и вернула себе право опеки над наследницей. Бывший муж подписал с Борисовой мировое соглашение, по которому обязался выплачивать алименты в размере 15 тысяч рублей ежемесячно — таков минимум, который может позволить себе выделять на содержание дочери экс-супруг светской львицы.
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