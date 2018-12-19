Дана Борисова вернула опеку над дочерью

Оказалось, что на протяжении длительного времени Дана не имела права на воспитание собственной дочери, хотя та и жила вместе с мамой.

Знаменитая телеведущая некоторое время находилась в реабилитационном центре в Тайланде. Там она лечилась от наркотической и алкогольной зависимости. В это время ее бывший муж Сергей Аксенов опекал их общего ребенка.

Суд лишил Борисову родительских прав и обязал ее выплачивать алименты Аксенову. Но совсем недавно ситуация изменилась: Дана оспорила это судебное решение и вернула себе право опеки над наследницей. Бывший муж подписал с Борисовой мировое соглашение, по которому обязался выплачивать алименты в размере 15 тысяч рублей ежемесячно — таков минимум, который может позволить себе выделять на содержание дочери экс-супруг светской львицы.