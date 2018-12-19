Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Глюкоза опровергла слухи о разводе 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: @chistyakova_ionova
В кинотеатре «Октябрь» презентовали фильм «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители». Главным героем вечера стали режиссёр комедии Марюс Вайсберг и исполнитель главной роли Александр Ревва. Но на красно й дорожке в фотозоне появились и другие актеры, занятые в проекте — Михаил Галустян, Роман Курцын, Наталья Чистякова-Ионова.
Глюкоза пришла на вечер в сопровождении мужа. Однако в отличие от вторых половинок других знаменитостей, которые позировали рядом со звездными спутниками, он не проследовал в фотозону и предпочел незаметно ретироваться и занять место в зрительном зале. После участия в фотосессии, Наталья присоединилась к мужу.
На протяжении всего показа она прижималась к супругу, они о чем-то разговаривали и улыбались. Таким образом, певица и актриса опровергла слухи о разводе, продемонстрировав полную семейную идиллию. сообщает Вокруг ТВ.
Как известно, Александр Чистяков является совладельцем нефтяной компании Ruspetro и много времени уделяет своему бизнесу. Он редко сопровождает Глюкозу на светских тусовках и официальных мероприятиях. Тем не менее, они счастливы в браке уже 12 лет и воспитывают двух дочек.
Teleprogramma.pro: последние новости
Подруга Порошиной заявила, что отцом пятого ребенка актрисы не является иностранец Ольга Бузова назвала всех своих ухажеров бестолковыми Ким Кардяшян показала подростковое фото в бикини с сестрой Кортни
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секреты звезд в уходе за собой
«Меня шантажирует родная мать»
Жена Газманова откровенно о завершении отношений20
5 самых главных мужских комплексов
Кто из российских звезд носит подделки брендов
Видео
01:19
Рамблер/гороскоп на 20 декабря
Психология
00:55
Жена Газманова откровенно о завершении отношений
Звёзды
00:57
Влад Топалов показал первое семейное видео
Звёзды
00:54
Филипп Киркоров даже в гости ходит в короне
Звёзды Шоу-бизнес
10:36
Знаменитости, узнавшие секрет молодости
Красота Звёзды
05:41
Старшая дочь Яшки-Цыгана говорит о нём с горечью
Любовь Дети
04:52
Знаменитости, которые скоро станут мамами
Звёзды Дети
10:08
Ошибки в спортзале, которые все портят
Другое
04:29
Звезды, скрывающие личную жизнь
Звёзды
01:09
Скандальные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение