Глюкоза опровергла слухи о разводе 

В кинотеатре «Октябрь» презентовали фильм «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители». Главным героем вечера стали режиссёр комедии Марюс Вайсберг и исполнитель главной роли Александр Ревва. Но на красно й дорожке в фотозоне появились и другие актеры, занятые в проекте — Михаил Галустян, Роман Курцын, Наталья Чистякова-Ионова.
Глюкоза пришла на вечер в сопровождении мужа. Однако в отличие от вторых половинок других знаменитостей, которые позировали рядом со звездными спутниками, он не проследовал в фотозону и предпочел незаметно ретироваться и занять место в зрительном зале. После участия в фотосессии, Наталья присоединилась к мужу.
На протяжении всего показа она прижималась к супругу, они о чем-то разговаривали и улыбались. Таким образом, певица и актриса опровергла слухи о разводе, продемонстрировав полную семейную идиллию. сообщает Вокруг ТВ.
Как известно, Александр Чистяков является совладельцем нефтяной компании Ruspetro и много времени уделяет своему бизнесу. Он редко сопровождает Глюкозу на светских тусовках и официальных мероприятиях. Тем не менее, они счастливы в браке уже 12 лет и воспитывают двух дочек.