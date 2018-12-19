Глюкоза опровергла слухи о разводе

Глюкоза пришла на вечер в сопровождении мужа. Однако в отличие от вторых половинок других знаменитостей, которые позировали рядом со звездными спутниками, он не проследовал в фотозону и предпочел незаметно ретироваться и занять место в зрительном зале. После участия в фотосессии, Наталья присоединилась к мужу.

На протяжении всего показа она прижималась к супругу, они о чем-то разговаривали и улыбались. Таким образом, певица и актриса опровергла слухи о разводе, продемонстрировав полную семейную идиллию. сообщает Вокруг ТВ.