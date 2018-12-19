Бортич раскрыла имя своего любовника

Популярная актриса Александра Бортич обычно не выставляет напоказ личную жизнь. На сей раз ей пришлось сделать исключение — слишком уж много слухов о ее новом избраннике появилось в Сети.

Совместное фото со своим избранником Александра опубликовала в Instagram. Это зеленоглазый шатен с бородой — полное соответствие всем требованиям, которые ранее озвучивала Бортич в интервью.

Публикацией совместного снимка в микроблоге Бортич подтвердила отношения с сыном депутата. А в Instagram Евгения кадров с актрисой оказалось куда больше. Подписчики Александры тут же принялись обсуждать ее личную жизнь и желать ей счастья, пишет " Экспресс-газета ".