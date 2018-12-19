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Бортич раскрыла имя своего любовника 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: Дни.ру
Популярная актриса Александра Бортич обычно не выставляет напоказ личную жизнь. На сей раз ей пришлось сделать исключение — слишком уж много слухов о ее новом избраннике появилось в Сети.
Совместное фото со своим избранником Александра опубликовала в Instagram. Это зеленоглазый шатен с бородой — полное соответствие всем требованиям, которые ранее озвучивала Бортич в интервью.
Как выяснилось, СМИ не ошиблись в своих предположениях. Ранее журналисты писали, что новый партнер артистки — сын депутата Законодательного собрания Свердловской области Валерия Савельева. Сообщалось, что Евгений занимается бизнесом — не так давно он создал школу ораторского искусства.
Публикацией совместного снимка в микроблоге Бортич подтвердила отношения с сыном депутата. А в Instagram Евгения кадров с актрисой оказалось куда больше. Подписчики Александры тут же принялись обсуждать ее личную жизнь и желать ей счастья, пишет "Экспресс-газета".
Издание напоминает, что об отношениях Александры Бортич с мужчинами известно не так много. Звезда многочисленных сериалов и кинолент встречалась с актером Ильей Маланиным. Позже девушка успела побывать замужем за рэпером рэпером Мезза (Вячеславом Воронцовым). Брак Бортич продержался всего два года.
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