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Сати Казанова неожиданно высказалась о родах 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Сати Казанова интересуется домашними родами. Певица просит подруг поделиться с ней опытом. Поклонники потирают руки: наконец-то Сати станет мамой.
Комментарий Казановой появился под постом Ирены Понарошку в Instagram. Телеведущая рассказала, что малыша, который появился на свет в октябре, она рожала дома. Сати тут же попросила Ирену поделиться опытом.
"Очень странное ощущение, знаете ли… я до сих пор смотрю на свою ванну с благоговейным ужасом, как на портал из другого измерения, через который в этот мир приходят новые люди! И каждый раз, залезая в теплую водичку, чтобы принять перед сном ванну, думаю: а вдруг опять вот это вот все начнется?!",
— написала Понарошку.
"Хочу расспросить тебя о домашних родах. Круто, что ты пошла таким путем!",
— появился комментарий Казановой. Ирена предложила певице обсудить детали по телефону.
Казанова вышла замуж чуть больше года назад. Все это время поклонники ждут с нетерпением — когда же Сати станет мамой? Певице уже несколько раз приписывали беременность, но Казанова всякий раз эти слухи опровергала.
Однако теперь поклонники торжествуют: у них нет сомнений, что Сати готовится стать мамой. Во-первых, Казанова консультируется по поводу родов. А во-вторых, певица стала много есть. Казанова сама признается в этом — рассказывает в соцсетях, как отбирает еду у мужа-вегетарианца, пишет "Экспресс-газета".
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