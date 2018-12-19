Сати Казанова неожиданно высказалась о родах

Сати Казанова интересуется домашними родами. Певица просит подруг поделиться с ней опытом. Поклонники потирают руки: наконец-то Сати станет мамой.

Комментарий Казановой появился под постом Ирены Понарошку в Instagram. Телеведущая рассказала, что малыша, который появился на свет в октябре, она рожала дома. Сати тут же попросила Ирену поделиться опытом.

"Очень странное ощущение, знаете ли… я до сих пор смотрю на свою ванну с благоговейным ужасом, как на портал из другого измерения, через который в этот мир приходят новые люди! И каждый раз, залезая в теплую водичку, чтобы принять перед сном ванну, думаю: а вдруг опять вот это вот все начнется?!",

— написала Понарошку.

"Хочу расспросить тебя о домашних родах. Круто, что ты пошла таким путем!",

— появился комментарий Казановой. Ирена предложила певице обсудить детали по телефону.

Казанова вышла замуж чуть больше года назад. Все это время поклонники ждут с нетерпением — когда же Сати станет мамой? Певице уже несколько раз приписывали беременность, но Казанова всякий раз эти слухи опровергала.