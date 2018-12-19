Собчак будет встречать Новый год с новым любовником

Развитие событий в треугольнике Собчак-Виторган-Богомолов стало объектом пристального внимания общественности. Телеграм-канал "Только никому" нашел новые подтверждения связи телезвезды с известным режиссером.

Ксения Собчак и Константин Богомолов в середине октября оказались вместе в Сочи — как пишет телеграм-канал, "каким-то магическим образом". В подтверждение приводятся скриншоты из Instagram обоих "фигурантов дела".

Еще одним доказательством связи светской львицы и режиссера стало "воркование голубков" в соцсети. Правда, идиллию прервал неожиданно нагрянувший в комментарии муж. Предполагают, что Виторгану кто-то "стуканул" — ведь сам актер на микроблог Богомолова не подписан.

Косвенно подтверждает подозрения и инцидент на недавней премьере "Айфак" Богомолова. По рассказам очевидцев, когда Константин увидел среди гостей Максима Виторгана — вдобавок расположившегося рядом с Ксенией — то устроил истерику и заявил, что сейчас все отменит. Его еле успокоили помощники, рассадив супругов в разные залы. При этом особых возражений со стороны Максима или Ксении не последовало.

Как сообщается, после спектакля Богомолова забрала машина, в которой наблюдатели разглядели сидящую Собчак. А Виторган умчал домой в одиночестве.

"Семьи М. Виторгана и К. Собчак больше не существует. Новый год встречают порознь. Максим постит душераздирающие одинокие фотки в инст. Ксения забила на мужа, сына и привычно рекламирует платные парковки",

— резюмирует телеграм-канал.