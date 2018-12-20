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Лобода заинтриговала фанатов откровенным нарядом 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Фото: @lobodaofficial
Певица Светлана Лобода опубликовала в своем аккаунте в Instagram снимок, на котором она в новом сценическом образе. В кадре Лобода стоит босиком и в очень откровенном наряде, который едва прикрывает ее грудь.
Лобода может заработать на новогоднем корпоративе до 7,5 миллиона рублейВ отличие от украинской исполнительницы, Ольгу Бузову все чаще приглашают на новогодние вечеринки в качестве ведущей, а не певицы.
В подписи к фото Лобода написала: «Че будет?». И фанаты в комментариях стали гадать, что же готовит их кумир. Большинство сошлись на том, что бы Лобода ни задумала, это будет что-то феерическое, и яркая сценическая одежда — тому доказательство.
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че будет?😬😎

Публикация от  LOBODA (@lobodaofficial)

«Даже страшно представить», «Слишком откровенно», «Будет бомба, это точно», — написали поклонники в комментариях. Некоторые предположили также, что этот костюм Лобода примерила к новому шоу, отметив, что ожидают премьеры. Другие фанаты отметили, что костюм мог быть использован для съемок нового клипа, премьеру которого ранее анонсировала продюсер Лободы.
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