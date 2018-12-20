Звезды, которые никогда не улыбаются

Некоторые знаменитости сильно отличаются от коллег своей застенчивостью и угрюмостью. Крупные гонорары, мировая известность, вечеринки, светские рауты — все это для них будничное дело. Но вместо того, чтобы радоваться своей яркой жизни, они вечно появляются на публике грустные, чем заставляют других задуматься: «Что с ними не так?».

Мы подготовили для вас рейтинг главных «несмеян» шоу-бизнеса и даже раскрыли истинные причины их «печали».

Виктория Бекхэм

Одна из главных голливудских «несмеян» супруга известного английского футболиста Дэвида Бекхэма . Очень редко фотографам удается заснять Викторию с улыбкой на лице, и продолжается это с самого начала ее карьеры.

Возможно, скрывать свою радость Викторию обязывает ее «титул» иконы стиля и серьезной бизнесвумен. Но некоторые журналисты считают, что всему виной ее излишнее высокомерие.

На вопрос о том, почему ее так редко можно увидеть с улыбкой, Виктория ответила следующее:

«Внутри я всегда улыбаюсь. Но у меня есть определенные обязательства перед коллегами в сфере моды, поэтому быть несерьезной внешне я не могу».

Но все же иногда папарацци удается застать Викторию улыбающейся. И, стоит отметить, выглядит она довольно мило.

Ким Кардашьян

У Ким Кардашьян есть собственные причины скрывать улыбку. По признаниям самой теледивы, таким образом она пытается отдалить появление морщин.

Но в это объяснение верят далеко не все. Некоторые представители СМИ считают, что реальная причина отсутствия эмоций на лице у знаменитости — уколы ботокса, которые ограничивают ее мимику.

Чтобы развеять все сомнения, мы нашли редкую запись, на которой Ким улыбается. Как видите, она на это способна.

Джонни Депп

Попали в наш рейтинг «царевн-несмеян» даже голливудские мужчины. Одни из них — Джонни Депп, крутость и пафос которого просто не позволяют ему улыбаться на публике.

И хоть на экранах Джонни Депп чаще всего играет веселых персонажей, в жизни он совершенно другой.

Но все же редкие кадры улыбающегося Деппа можно отыскать в интернете.

Кейт Мосс

Известная британская супермодель Кейт Мосс для многих является эталоном женской красоты. В свое время она стала законодательницей целого направления в сфере моды, которое получило название «героиновый шик».

Модели эпохи «героинового шика» отличались худощавым телосложением, бледной кожей темными кругами вокруг глаз. Естественно, улыбка не имела с этим ничего общего.

С тех прошло уже много лет, но Кейт Мосс, судя по всему, так и не смогла выйти из образа.

Женщина уверена: улыбка — это не главное! И своим эффектным, но серьезным видом регулярно это доказывает.

Все же иногда Кейт Мосс улыбается. Кстати, к своему мелкому недостатку в виде неровных зубов модель относится абсолютно спокойно. Ведь даже это не помешало ей добиться огромных успехов в модельном бизнесе.

Кристен Стюарт

Еще по «Сумеркам» Кристен Стюарт запомнилась зрителям мрачной и неулыбчивой девушкой со странным выражением лица. Со временем ситуация только обострилась, и Кристен полностью перенесла свое сценическое амплуа в жизнь.

А еще сделала короткую и стрижку и кардинально сменила имидж…

Если раньше улыбчивую Стюарт еще можно было увидеть на красных дорожках, то сейчас на ее лице будто бы застыла хмурая гримаса.

Однажды Стюарт призналась фанатам, что не улыбается «назло папарацци».

«Мне кажется, если я улыбнусь, люди неправильно меня поймут, решат, что я продалась журналистам».

Леди Гага

Образ эпатажной певицы обязывает Леди Гагу сменять свою улыбку на томное выражение лица. Именно с ним девушка чаще всего появляется в своих клипах, на красных дорожках, светских мероприятиях и снимках фотографов…

Хоть и редко, но Леди Гагу все же удается увидеть улыбающейся.

Дэниел Крейг

Дэниел Крейг настолько вжился в роль Джеймса Бонда , что даже спустя несколько лет после съемок в фильме, не может нормально расслабиться.

На всех фото голливудский актер выглядит серьезным и сдержанным. Как и подобает настоящему шпиону.

В одном из интервью мужчина признался, что просто не может «радоваться по заказу». Если только это не записано в его сценарии.

Меган Фокс

Лишь одному богу известно, зачем обладательница столько красивой улыбки прячет от публики свои зубы, но ходят слухи, что Меган Фокс так «чувствует себя сексуальнее».

Согласно другой версии, улыбаться девушке мешают многочисленные инъекции ботокса.

В любом случае, очень жаль, что эта лучезарная улыбка появляется так редко.

Киану Ривз

Киану Ривза часто называют «самым грустным актером» Голливуда. И этот «титул» появился не случайно…

Все дело в том, что Киану часто прогуливается по улице в полном одиночестве или задумчиво сидит на лавочке в парке. Снимок, на котором актер с печальным видом ест сэндвич, превратился в популярный мем под названием «Грустный Киану».

Свое 50-летие мужчина отметил дома в компании сестры, отказавшись устраивать вечеринку и звать каких-либо гостей.

Но даже такие угрюмые мужчины иногда шутят и улыбаются. Вот тому подтверждение!