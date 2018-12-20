Кудрявцева выступила с неожиданным заявлением

Лера Кудрявцева обратилась к общественности. Популярная телеведущая призвала людей быть добрее, а перед тем, как сказать что-то неприятное, остановиться на секунду и вздохнуть.

Не секрет, что люди, ставшие знаменитыми, вместе с успехом, славой, богатством и прочими благами получают примерно такую же долю зависти, ненависти, недовольства и оскорблений от той же самой общественности. Звезды по-разному реагируют на негатив: кто-то игнорирует обидные слова, кто-то вступает в полемику с недоброжелателями, кто-то пытается вразумлять критиков.

Своими мыслями на сей счет поделилась Лера Кудрявцева, как и другие отечественные знаменитости, регулярно получающая массу положительных и отрицательных отзывов в социальных сетях.

"Зашла на странички своих коллег, как же много негатива в комментариях. Все раздают Советы, учат жить, унижают, оскорбляют (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.)"

— написала она на своей официальной странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 19 Дек 2018 в 2:27 PST Запись стала сопровождением к видео, на котором популярная телеведущая в ярком платье подкидывает вверх искусственный снег в студии своего ток-шоу "Секрет на миллион". Гламурная блондинка обратилась к хейтерам с призывом задуматься о своем поведении.

"Вы! Вы кто пишет -конечно самые идеальные, у вас самая лучшая и правильная Жизнь, вы конечно безупречны и конечно очень счастливы. Когда вы чувствуете порыв осудить человека, остановитесь на секунду и сделайте вдох. В этот момент важно успеть осознать — вы в опасности",

— сделала неожиданный вывод телеведущая.

Многие подписчики поддержали Леру Кудрявцеву. Поклонники убеждены, что люди, которые счастливы, никогда не будут копаться в грязном белье других. По их логике, такими вещами занимаются только неудачники и завистники.