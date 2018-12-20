Дети российских звезд, которые учатся на границей 

Несмотря на то, что многие звёзды часто и эмоционально признаются в любви к родине и пропагандируют патриотичность, своих наследников они частенько отправляют в зарубежные школы и университеты. Эти знаменитости решили, что образование, полученное за границей, будет наследникам куда полезнее, чем российское.
1. Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой, учится в США. С 2018 года она — студентка многопрофильной школы в штате Калифорнии.
2. Елизавета Пескова, дочь от первого брака Александра Пескова, пресс-секретаря президента РФ, учится за границей уже давно. Она училась в школах Франции, но после по настоянию отца поступила в Институт стран Азии и Африки в МГУ. Однако там учёба девушке не понравилась, так что она вернулась к матери в Париж и учится там в Школе бизнеса.
3. Ульяна Добровская, дочь режиссёра Ренаты Литвиновой, с подросткового возраста пробует себя в качестве модели, поэтому заграничная жизнь ей хорошо знакома. Сейчас девушка учится в британской актёрской школе, а до того училась в средней школе во Франции. Такое решение приняла мать Ульяны Рената. По словам Литвиновой, отечественная школа делала её дочь несчастной, поэтому был сделан выбор в пользу французского образования.
Где учатся дети Олега Газманова, Кристины Орбакайте, Валерия Сюткина, Лолиты? Ролик рассказывает о звёздных наследниках.