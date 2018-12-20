Дети российских звезд, которые учатся на границей

Несмотря на то, что многие звёзды часто и эмоционально признаются в любви к родине и пропагандируют патриотичность, своих наследников они частенько отправляют в зарубежные школы и университеты. Эти знаменитости решили, что образование, полученное за границей, будет наследникам куда полезнее, чем российское.

1. Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой , учится в США. С 2018 года она — студентка многопрофильной школы в штате Калифорнии.

2. Елизавета Пескова, дочь от первого брака Александра Пескова , пресс-секретаря президента РФ, учится за границей уже давно. Она училась в школах Франции, но после по настоянию отца поступила в Институт стран Азии и Африки в МГУ . Однако там учёба девушке не понравилась, так что она вернулась к матери в Париж и учится там в Школе бизнеса.