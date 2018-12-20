47-летняя певица стала героиней нового эпизода шоу «Секрет на миллион».
Анита Цой уже почти тридцать лет живет душа в душу с супругом, 61-летним топ-менеджером «Роснефти» Сергеем Петровичем Цоем. Однако неожиданно выяснилось, что какое-то время артистка и ее муж проводят порознь — даже в разных домах. Об этом Анита откровенно рассказала Лере Кудрявцевой в новом эпизоде шоу «Секрет на миллион».
«Мы друг друга любим, обожаем, уважаем, но живем порознь»,
— заявила звезда в анонсе телепередачи.
Поклонники уже обсуждают, что возможно, речь идет о разводе, тем более что изначально исполнительница вышла замуж не по любви. Однако совсем недавно Анита, поздравляя супруга с годовщиной брака, очень тепло поведала:
«Я до сих пор не перестаю благодарить Бога и наших мам за наш брак. Как можно было предугадать такой крепкий и прекрасный союз? А может и вправду наши родители видят глубже и дальше нас?»
(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).