Анита Цой призналась, что у нее с мужем гостевой брак

47-летняя певица стала героиней нового эпизода шоу «Секрет на миллион».

«Мы друг друга любим, обожаем, уважаем, но живем порознь»,

— заявила звезда в анонсе телепередачи.

Поклонники уже обсуждают, что возможно, речь идет о разводе, тем более что изначально исполнительница вышла замуж не по любви. Однако совсем недавно Анита, поздравляя супруга с годовщиной брака, очень тепло поведала:

«Я до сих пор не перестаю благодарить Бога и наших мам за наш брак. Как можно было предугадать такой крепкий и прекрасный союз? А может и вправду наши родители видят глубже и дальше нас?»

(орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).