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Мадонна показала свое обнаженное фото 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Певица Мадонна выложила в своем Instagram откровенное фото, на котором она совершенно обнаженная. Она рассказала историю, связанную с этим снимком.
«Мне 19. Живу в Нью-Йорке. Студентка школы танцев Марты Грэм»,
— рассказала певица, она призналась, что позировала обнаженной и многие снимки были проданы Playboy и Penthouse, когда она стала известной. За это патриархальное общество попыталось ее опозорить.
«Я сказал прессе «Мне не стыдно», и это стало заголовком новостей. Это превратилось в сотрудничество между Уорхолом и Харингом. Я являюсь счастливым обладателем четырех таких картин. Вы не можете остановить искусство, пытаясь опозорить его»,
— написала Мадонна.
Поклонники поддержали Мадонну, и похвалили ее за смелость, отметив, что они за это ее и любят. «Удивительная фигура тогда и сейчас!», «Творения всегда побеждают!», «Ты выглядишь горячо», — написали поклонники в комментариях.
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Женский форум
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