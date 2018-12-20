Мадонна показала свое обнаженное фото

Певица Мадонна выложила в своем Instagram откровенное фото, на котором она совершенно обнаженная. Она рассказала историю, связанную с этим снимком.

«Мне 19. Живу в Нью-Йорке. Студентка школы танцев Марты Грэм»,

— рассказала певица, она призналась, что позировала обнаженной и многие снимки были проданы Playboy и Penthouse, когда она стала известной. За это патриархальное общество попыталось ее опозорить.

«Я сказал прессе «Мне не стыдно», и это стало заголовком новостей. Это превратилось в сотрудничество между Уорхолом и Харингом. Я являюсь счастливым обладателем четырех таких картин. Вы не можете остановить искусство, пытаясь опозорить его»,

Поклонники поддержали Мадонну, и похвалили ее за смелость, отметив, что они за это ее и любят. «Удивительная фигура тогда и сейчас!», «Творения всегда побеждают!», «Ты выглядишь горячо», — написали поклонники в комментариях.