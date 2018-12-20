Звезды, сочетающие творчество и бизнес 

Творческие люди зачастую бывают непрактичными. Эмоциональность и чувствительность плохо сочетаются с расчётливостью, однако некоторым знаменитостям удаётся комбинировать творчество и бизнес.
1. Эммануил Виторган владеет культурным центром имени себя, где выступает сам. Также в центре проходят различные мероприятия. А ещё у актёра есть сеть химчисток.
2. Сергей Лазарев озаботился жизнью домашних питомцев и открыл кондитерскую для собак, где можно заказать блюдо для четвероногого любимца. Все десерты в кондитерской создаются из ингредиентов, разрешённых для собак.
3. Никита Михалков — предприниматель опытный, он занимается бизнесом уже не один десяток лет. У него есть виноградник в Италии, лесное хозяйство и собственная Академия, где обучают будущих киношников.
4. Григорий Лепс — владелец ювелирного дома, где предлагают исключительно авторские изделия. Также у Лепса имеется магазин оптики, в котором представлены очки, оправы для которых разрабатывает лично исполнитель, и рюмочная.
5. Сергей Жуков на пару с женой несколько лет назад открыл семейную кондитерскую.
6. Татьяна Веденеева руководит производством соусов, причём на предприятии используются только старинные рецепты.
Каким бизнесом занимаются Анита Цой, Лада Дэнс, Александр Розенбаум и Наталья Королёва? Видео рассказывает о звёздах-предпринимателях.