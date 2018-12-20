Мадонна опубликовала откровенный снимок

В своем профиле Инстаграм популярная американская певица поделилась с подписчиками весьма откровенным снимком.

В подписи звезда поделилась с поклонниками, когда и как был сделан этот кадр. К тому же она рассказала о том, как ей приходилось оправдываться за подобные снимки позже, когда она стала популярной на весь мир.