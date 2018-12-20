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Мадонна опубликовала откровенный снимок 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @madonna
В своем профиле Инстаграм популярная американская певица поделилась с подписчиками весьма откровенным снимком.
В подписи звезда поделилась с поклонниками, когда и как был сделан этот кадр. К тому же она рассказала о том, как ей приходилось оправдываться за подобные снимки позже, когда она стала популярной на весь мир.
Фотография была сделана в Нью-Йорке, тогда молодая певица училась в танцевальной школе, а чтобы иметь возможность оплачивать счета, она подрабатывала моделью для художников и фотографов. Те, в свою очередь, когда девушка стала известной, продали снимки всевозможным журналам. Публика тут же накинулась на Мадонну с осуждениями, на что та ответила, что вовсе не испытывает стыда за свою давнюю работу. "Мне не стыдно" — именно эти слова певицы растиражировали в последствии в заголовках разные издания по всему миру.
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