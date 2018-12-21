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Седокова показала видео с большим животом 

WMJ.ru + ещё 1 41 минуту назад
Фото: WMJ.ru
Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала в Instagram забавный ролик.
Запись, появившаяся на странице Анны Седоковой, была сделала во время съемок клипа Иды Галич на песню «Надо найти тебя». Анна на видео зажигает вместе с Идой на детском празднике, демонстрируя под длинным сарафаном огромный «беременный» живот. Пост Седокова посвятила дню рождения Галич, а также пошутила о рождении четвертого ребенка.
Вообще, я планирую сейчас на актерский в Театральный опять поступать, сейчас рожу ещё одного и сразу поступать! Хотя с таким талантом, я уверена, мне и без учебы можно, сразу в Большой Театр! В Буфет! Отличного дня!
— написала Анна.
У певицы трое детей от разных отношений: Алина, Моника и Гектор. Вокруг воспитания 7-летней Моники Анна Седокова и ее экс-супруг Максим Чернявский вели долгие, в том числе судебные, споры, а летом этого года суд принял решение о совместной опеке в пользу обоих родителей — «50 на 50».
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