Седокова показала видео с большим животом

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова опубликовала в Instagram забавный ролик.

Запись, появившаяся на странице Анны Седоковой, была сделала во время съемок клипа Иды Галич на песню «Надо найти тебя». Анна на видео зажигает вместе с Идой на детском празднике, демонстрируя под длинным сарафаном огромный «беременный» живот. Пост Седокова посвятила дню рождения Галич, а также пошутила о рождении четвертого ребенка.

Вообще, я планирую сейчас на актерский в Театральный опять поступать, сейчас рожу ещё одного и сразу поступать! Хотя с таким талантом, я уверена, мне и без учебы можно, сразу в Большой Театр! В Буфет! Отличного дня!