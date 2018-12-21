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Скелет в шкафу: звезды, которым есть что скрывать от поклонников 

Anews 1 час назад
Фото: @ladygaga
Порой звезды скрывают свою настоящую жизнь со всеми тайнами и секретами. Кто-то приукрашивает прошлое, а есть и те, кто прибедняется. Какие тайны хранят знаменитости?

Тери Хэтчер

Долгое время всегда улыбчивая Тери Хэтчер из «Отчаянных домохозяек» скрывала ото всех страшную тайну. В раннем детстве она пережила психологическую травму, о которой поделилась на телеканале CNN. Тери сказала, что в детстве ее изнасиловал родной дядя. Когда актриса Ричард Стоун предстал перед судом в обвинении в нескольких случаях сексуальных домогательств, Хэтчер не смогла молчать и выступила с заявлением в суде. Дядю посадили к 14 годам заключения, где он и скончался от рака.

Леди Гага

Эпатажная певица часто рассказывает в своих интервью, что все детство была белой вороной и страдала от нападок одноклассников. Однако, все вспоминают ее как яркую общительную девушку, которую часто приглашали на вечеринки. Скорее всего, такой миф Леди Гага создает для того, чтобы поклонников порадовала история серой мышки, способной добиться успеха.

Тоби Магуайр

В семье Тоби Магуайра однажды произошел случай, который долгое время был большой тайной. Его отец решил ограбить банк, когда узнал о диагнозе рака желудка (позже выяснилось, что это врачебная ошибка). Он протянул кассиру записку: «Я умираю от рака, у меня нет денег». Деньги уже были у него в руках, но на выходе поджидала полиция. Отца приговорили к двум годам тюрьмы.

Хоакин Феникс

Актер носил фамилию Феникс не всю жизнь. В детстве у него была фамилия Боттом и мальчик вместе с братом и сестрами воспитывался в секте «Дети Божьи», где пропагандировалась свободная любовь. Позже они покинули секту и, решив начать жизнь по-новому, поменяли фамилию на Феникс.
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Звёзды , Тери Хэтчер , Тоби Магуайр , Хоакин Феникс , Стефани Джерманотта , CNN
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