Лорак рассказала о бессмысленных отношениях

Уходящий год стал для украинской певицы Ани Лорак богатым на события: она не только запустила новое шоу и провела большой гастрольный тур, но и стала наставницей вокального проекта «Голос» на Первом канале. Однако в личной жизни певица переживает не самый простой период: Ани подала на развод с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого родила дочку Софию. Говоря о том, как поменялись ее взгляды за прошедший год певица призналась, что распрощалась с иллюзиями и перестала ощущать себя.

«Свои интересы — на двадцать пятом месте. Никто и никогда не сможет унизить меня, травмировать», — отметила певица, добавив, что впервые осознала то, что бессмысленно удерживать отношения, у которых нет будущего. «Если все рушится, надо уходить», — заверила исполнительница.